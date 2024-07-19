لولو صارت شرطية … استقبل الآن تردد قناة وناسة 24 ساعة من المتعة

تعتبر قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال فى الوطن العربى ، وتتزايد عمليات البحث عن التردد الجديد لها 2024 باستمرار؛ فهى تقدم برامج ترفيهية مميزة ومتنوعة يحبها الأطفال ويرجع سبب شهرتها عند الجميع إلى الشخصية الكرتونية لولو الجميلة التى حصلت على شهرة واسعة عند الأطفال لما تقدمه من أغنيات جميلة ومسلية ومنها أغنية لولو وماما، وأغنية لولو صارت شرطية، وأغنية لوليات صغار، وغيرها الكثير من الأغنيات المميزة والممتعة التى يعشقها الأطفال.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يتسأل المشاهدين باستمرار عن تردد قناة وناسة الجديد بسبب ما تقدمه القناة من أغنيات مسلية وممتعة للأطفال ذات المحتوى الهادف والمشوق قناة وناسة قناة مجانيه تبث على مدار اليوم على القمر الصناعى نايل سات والقمر الصناعى عرب سات.

تردد قناة وناسه على القمر الصناعى نايل سات

تردد القناة 11470

معامل استقطاب عمودى

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 5/6

تردد قناة وناسة على القمر الصناعى عرب سات

تردد القناة 11270

معامل استقطاب عمودى

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 5/6

كيفية ضبط قناة وناسة على الجهاز الخاص بك

لكى تتمكن من تثبيت قناة وناسة بشكل صحيح على جهازك يجب أن تتبع الخطوات التالية: