لولو صارت شرطية … استقبل الآن تردد قناة وناسة 24 ساعة من المتعة

تعتبر قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال فى الوطن العربى ، وتتزايد عمليات البحث عن التردد الجديد لها 2024 باستمرار؛ فهى تقدم برامج ترفيهية مميزة ومتنوعة يحبها الأطفال ويرجع سبب شهرتها عند الجميع إلى الشخصية الكرتونية لولو الجميلة التى حصلت على شهرة واسعة عند الأطفال لما تقدمه من أغنيات جميلة ومسلية ومنها أغنية لولو وماما، وأغنية لولو صارت شرطية، وأغنية لوليات صغار، وغيرها الكثير من الأغنيات المميزة والممتعة التى يعشقها الأطفال.
تردد قناة وناسة الجديد 2024
يتسأل المشاهدين باستمرار عن تردد قناة وناسة الجديد بسبب ما تقدمه القناة من أغنيات مسلية وممتعة للأطفال ذات المحتوى الهادف والمشوق قناة وناسة قناة مجانيه تبث على مدار اليوم على القمر الصناعى نايل سات والقمر الصناعى عرب سات.
تردد قناة وناسه على القمر الصناعى نايل سات
- تردد القناة 11470
- معامل استقطاب عمودى
- معدل الترميز 27500
- معامل التصحيح 5/6
تردد قناة وناسة على القمر الصناعى عرب سات
- تردد القناة 11270
- معامل استقطاب عمودى
- معدل الترميز 27500
- معامل التصحيح 5/6
كيفية ضبط قناة وناسة على الجهاز الخاص بك
لكى تتمكن من تثبيت قناة وناسة بشكل صحيح على جهازك يجب أن تتبع الخطوات التالية:
- أولا :نضغط على اعدادات القنوات من خلال جهاز التحكم الريموت كنترول
- ثانيا: نختار كلمة تثبيت القنوات.
- ومن ثم نختار اسم القمر الصناعى.
- وبعد ذلك نختار عملية البحث اليدوى.
- ثم ندخل تردد القناة فى المكان المخصص.
- ثم نضغط على كلمة حفظ.
- عند اكتمال عملية البحث ستظهر لك القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.