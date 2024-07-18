“لعشاق المكرونة والتغيير” طريقة عمل المبكبكة على أصولها.. أشهر طبق ليبيا

تعد المبكبكة أشهر وألذ أكلة ليبية يحبها الكثير من سكان الوطن العربي وعشاق المكرونة، و نظرا للانفتاح واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستمر تداولت وصفة المبكبكة على يد الكثير من الشيفات حول العالم، كما أضافوا بعض التعديلات عليها ولكن تظل الوصفة الأصلية هي الأفضل فهي لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة، وفيما يلي سنقدم المكونات وطريقة التحضير بكل سهولة.

مقادير عمل المكرونة المبكبكة

يوجد الكثير من محبي المكرونة فهي أكلة تتميز بضمها لكثير من المكونات ويمكن إضافة اللحم والخضروات عليها لتصبح طبق شهي ولذيذ وتتمثل مكونات تحضير المبكبكة في:

كيلو مكرونة.

2 ثمرة متوسطة الحجم من الطماطم.

فلفل ألوان.

واحد بصلة كبيرة الحجم.

ملعقة من صلصة الطماطم.

ملعقة من السبع بهارات.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكركم.

مكعبات لحم.

ملح (حسب الرغبة).

ثلاث أكواب من المرقة.

طريقة تحضير المكرونة المبكبكة

تعتبر المبكبكة من الأكلات السريعة فهي منقذة للسيدات وتتميز بطعم لذيذ وشهي فهي لا تستغرق إلا ما يقارب من حوالي 15 دقيقة في تحضيرها وتتمثل خطوات التحضير في: