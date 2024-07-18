استمارة التسجيل في تعيينات وزارة التربية العراقية للتعيين 2024 جميع التخصصات

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
استمارة التسجيل في تعيينات وزارة التربية العراقية للتعيين 2024 جميع التخصصات
أسماء تعيينات وزارة التربية العراقية العقود 2024

تقوم وزارة التربية العراقية بفتح باب التعيينات على مستوى المحافظات من وقت إلى أخر، أمام مختلف التخصصات والكوادر الراغبة في التعيين داخل الوزارة وبمختلف المديريات، حتى أن الوزارة أطلقت استمارة طلب التعيين بشكل إلكتروني بحيث يتمكن كافة المواطنين من القيام بملء الاستمارة وإرسال إشعار في حالة توافر الوظائف الشاغرة، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالاستمارة.

استمارة طلب التعيين في وزارة التربية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تقوم بملء استمارة طلب التعيين في وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-

  • الانتقال إلى موقع وزارة التربية عبر الإنترنت.
  • مع اختيار “مسابقة الـ50 ألف معلم”.
  • بعدها يُرجى القيام بملء البيانات المعنية بطلب القبول في الاستمارة.
  • تخديد التخصص التي ترغب في القبول به.
  • ثم يتم القيام برفع المستندات المطلوبة.
  • التأكد من صحة المعلومات والوثائق التي قمت بإدخالها.
  • ليتم النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.
استمارة التسجيل في تعيينات وزارة التربية العراقية للتعيين 2024 جميع التخصصات
استمارة التسجيل في تعيينات وزارة التربية العراقية للتعيين 2024 جميع التخصصات

شروط تعيينات وزارة التربية

ولكي يتم القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية، فلابد من انطباق الشروط المتمثلة في التالي:-

  • أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.
  • التأكد من صحة المعلومات وإدخالها باللغة الإنجليزية.
  • مع تحديد تواريخ الشهادات المتمثلة في عام التخرج أو الكوراسات.
  • أن يكون حاصل على مؤهل ملائم.
  • الموافقة على الضوابط والأحكام المفروضة من قبل الوزارة.
  • إرفاق المستندات بشكل واضح وصحيح.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“العيد فرحة وأجمل فرحة” .. عبارات تهنئة عيد الفطر 2024 الجميلة للأقارب وأروع الرسائل الجميلة للتهنئة