استمارة التسجيل في تعيينات وزارة التربية العراقية للتعيين 2024 جميع التخصصات

تقوم وزارة التربية العراقية بفتح باب التعيينات على مستوى المحافظات من وقت إلى أخر، أمام مختلف التخصصات والكوادر الراغبة في التعيين داخل الوزارة وبمختلف المديريات، حتى أن الوزارة أطلقت استمارة طلب التعيين بشكل إلكتروني بحيث يتمكن كافة المواطنين من القيام بملء الاستمارة وإرسال إشعار في حالة توافر الوظائف الشاغرة، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالاستمارة.

استمارة طلب التعيين في وزارة التربية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تقوم بملء استمارة طلب التعيين في وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-

الانتقال إلى موقع وزارة التربية عبر الإنترنت.

مع اختيار “مسابقة الـ50 ألف معلم”.

بعدها يُرجى القيام بملء البيانات المعنية بطلب القبول في الاستمارة.

تخديد التخصص التي ترغب في القبول به.

ثم يتم القيام برفع المستندات المطلوبة.

التأكد من صحة المعلومات والوثائق التي قمت بإدخالها.

ليتم النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شروط تعيينات وزارة التربية

ولكي يتم القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية، فلابد من انطباق الشروط المتمثلة في التالي:-