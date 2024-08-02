(شغال) رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس علمي وأدبي بجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس لكل المحافظات، والتي من المفترض ظهورها في الأيام القادمة، ولقد نشرت بعض الوسائل الاجتماعية أنه سيتم الإعلان عن النتائج في يوم السبت القادم، ولكن تم نفي تلك الشائعات من قِبل متحدث الوزارة، وعلى صعيد آخر كشفت مشيخة الأزهر الشريف أسماء أوائل الجمهورية لجميع الشعب عبر مؤتمر صحفي تم انعقاده صباح الأربعاء.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

أتاحت وزارة التربية والتعليم خدمة الاستعلام إلكترونياً عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس للشعبتين علمي وأدبي، وذلك من خلال البوابة التعليمية الرسمية، ويأتي هذا في إطار التسهيلات والتيسيرات التي تحرص الدولة على توفيرها للطلاب، وخلال بيان رسمي أوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتائج مباشرة عقب انتهاء رؤساء الكنترول من مراجعتها واعتمادها رسمياً من قِبل الوزير محمد عبد اللطيف، والذي تم توليه المنصب منذ عدة أسابيع ماضية.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024

تسعى الدولة إلى تطوير المنظومة التعليمية من خلال إتاحة جميع أساليب الراحة لأبناء الثانوية العامة، وتعمل على تحديث الوسائل التعليمية لكي تتمكن من مواكبة الثورة التكنولوجية الحادثة بالعالم، لذا قررت طرح أكثر من منصة إلكترونية يتم من خلالها نشر الخدمات التعليمية والنتائج، وقد تتمثل خطوات إتمام ذلك في النقاط التالية: