طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة

تقدم الحكومة الجزائرية في تقديم عدد كبير من وسائل الدعم للمواطنين ومن أهمها سكنات عدل ثلاثة والتي تمكن المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل مساعدتهم على الأعباء المعيشية في ظل ارتفاع تكلفة السكن، ولكن يجب أن تتوفر عدة شروط وضوابط فيها المتقدمين حتى يستطيع الحصول على الوحدة السكنية والتي يتم تحديدها مواصفاتها ومساحات معينة بنظام التقسيط المريح وأيضا توفر لهم إمكانية التسجيل بسكنات عدل الالكترونية عبر روابط وكالة عدل ثلاثة بخطوات سوف نذكرها لكم خلال الفقرات التالية.

خطوات التسجيل في وكالة سكنات عدل

يجب أن يلتزم جميع الأفراد الذين يرغبون في الحصول على وحدة سكنية من سكنات عدل الالتزام بعدة خطوات القبول والتسجيل بطريقة صحيحة حيث تتمثل الخطوات على النحو التالي:

اضغط على الموقع الرسمي لوكالة عدل

اضغط على تسجيل الدخول ثم اطلع على الشروط والأحكام وتضغط على موافق.

حدد الولاية التي يتبع لها الفرد ثم ادخل البيانات المطلوبة من رقم الهوية والاسم ورقم الضمان الاجتماعي.

ثم استكمل باقي البيانات والمعلومات المطلوبة وادخل الرمز التحقق واملأ نموذج الطلب واضغط على إرسال في النهاية.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3