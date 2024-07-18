موعد صرف دعم تكافل وكرامة لشهر أغسطس القادم 2024 + شروط القبول الجديدة

يواصل جميع الأشخاص الان في مصر البحث للتعرف على موعد صرف معاشات تكافل وكرامة حيث ان هناك يوم مخصص لصرف الدعم الخاص بتكافل وكرامة وتجدر الاشارة بان هذا البرنامج يكون من أبرز برامج الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين، وذلك للأشخاص الذين يكون دخلهم الشهري محدود وتجدر الاشارة بان الحصول على هذا المعاش له شروط لا تحصى وفيما يلي في هذا المقال سنوضح لكم التفاصيل

موعد صرف دعم تكافل وكرامة

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي الى موعد صرف دعم تكافل وكرامة حيث انها قالت انه من المقرر أن يتم صرف هذا المعاش لهذا الشهر الحالي من أغسطس 2024 في يوم 15 أغسطس 2024/ حيث ان هذا اليوم هو محدد وثابت من جانب وزارة التضامن الاجتماعي ويستطيع الأشخاص أن يحصلوا على المعيشه الخاص بهم في هذا اليوم.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

من الممكن الان بسهوله ان تستعلم عن معاش تكافل وكرامة من خلال السير على سلسلة الخطوات التالية: