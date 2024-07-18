شكلك هيبقى قمر بالخدود المليانة اعملي الوصفة دي وشوفي التغيير.. طريقة تحضير ماسك الخميرة لنفخ الخدود وشد البشرة

الحصول على بشرة ممتلئة ونضرة خالية من التجاعيد هو حلم الكثير من النساء، لذلك يلجأن إلى عمل الجلسات العلاجية في مراكز التجميل التي تكلفهم الكثير من المال لأنها تكون باهظة الثمن وتأثيرها يكون مؤقت ويجب إعادتها من وقت إلى آخر للحفاظ على البشرة، وفي السطور القادمة من مقالنا سوف نوضح لكم بعض المواد الطبيعية التي لها مفعول السحر على البشر، كما سنوضح طريقة استخدامها.

الخميرة لشد البشرة ونفخ الخدود

للخميرة تأثير سحري على البشرة، حيث تعمل على نفخ الخدود بطريقة طبيعية وآمنة ولا يوجد لها أي أضرار، كما أن تكلفتها منخفضة جداً بمقارنةً بالجلسات العلاجية في مراكز التجميل، كما أنها فعالة جداً في القضاء على التجاعيد التي توجد في البشرة، ويتم استخدام الخميرة في شكل ماسك يتم تطبيقه على البشرة، إليكم مكونات ماسك الخميرة لشد البشرة ونفخ الخدود:

ملعقتين من بودرة الخميرة .

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

ملعقة كبيرة من الزبادي .

ملعقة كبيرة من زيت اللوز .

ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي .

مقدار ملعقة من الفازلين .

خطوات تحضير الخميرة لشد البشرة ونفخ الخدود

في البداية يتم خلط مكون الفازلين مع العسل الطبيعي ثم التقليب بشكل جيد للحصول على خليط كريمي، ثم يتم إضافة الزبادي وزيت الزيتون وزيت اللوز مع التقليب جيداً، وبعد ذلك يتم إضافة بودرة الخميرة تدريجياً مع التقليب للتأكد من خلط جميع المكونات مع بعضها، ويكون استخدام الماسك من خلال تطبيقه على بشرة نظيفة وتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً ثم يتم شطف الوجه بالماء.

ماسك النشا للبشرة

تعتبر النشا أيضاً من المواد الطبيعية التي لها تأثير رائع على البشرة، حيث تعمل على شد البشرة والتخلص من أي تجاعيد توجد بها، ويتم استخدام النشا على البشرة في هيئة ماسك مكوناته كالتالي:

ملعقتين من النشا .

ملعقتين من الكريم المرطب .

عصير ليمونة كاملة .

ملعقتين من زيت الزيتون .

ملعقة كبيرة من ماء الورد .

خطوات تحضير ماسك النشا

يتم خلط النشا والكريم المرطب أولاً في بولة، ثم إضافة باقي مكونات الماسك تدريجياً لحين الوصول إلى خليط كريمي، يتم فرد هذا الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ويُغسل الوجه بمجرد أن يجف الماسك، وسوف يتم ملاحظة نتيجة مذهلة في شد تفتيح البشرة بعد الاستمرار على هذا الماسك لمدة شهر.