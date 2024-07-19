اصنعي فطيرة الطاسة السائلة السريعة في 5 دقائق فقط بدون فرن.. لازم تجربيها بنفسك

تعتبر فطيرة الطاسة واحدة من أبرز الابتكارات المميزة والتي تتمتع بسهولة وسرعة تحضيرها، فهي وصفة مناسبة لتقديمها في الإفطار أو في العشاء أو كوجبة سريعة، فدائما ما ترغب ربات البيوت ان تبتعد تماما عن الوصفات التقليدية والمتكررة، وهذا حتى لا يشعر أفراد الأسرة بالملل من الأكلات المتكررة، وفطيرة الطاسة مناسبة لتكون نوع جديد ومميز وغير تقليدية، ومن أجل تحضير تلك الوصفة الممتعة والمميزة عليكم اتباع الخطوات التي نستعرضها عليكم الآن.

طريقة عمل فطيرة الطاسة السائلة

طريقة جديدة ومبتكرة للفطائر التي يحبها الجميع كباراً وصغاراً، والتي يمكن حشوها بأنواع مختلفة من الحشوات سواء الجبن أو اللحوم والخضروات وغيرها، ولتحضير الوصفة لابد من توفير المكونات واتباع الخطوات لتحضيرها:

المكونات:

2 كوب دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة سكر أبيض.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة ملح طعام.

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقتين زيت زيتون.

خطوات عمل فطيرة الطاسة بدون فرن

في وعاء كبير نقوم بخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والملح ونقلبهما لتتجانس المكونات معاً.

نقوم بإضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي مع العجن باليدين لتتكون عجينة متماسكة وناعمة.

نضيف الزيت ونستمر في العجم لمدة خمسة دقائق حتى يتجانس الزيت مع العجينة.

نغطي العجينة بفوطة نظيفة وتترك لمدة ساعة ترتاح في مكان دافئ ويزداد حجمها.

تفرد بعد ذلك العجينة على سطح مرشوش بالدقيق من خلال النشابة حتى تكون بسمك رقيق بشكل دائري.

في طاسة ساخنة على نار متوسط نضع الفطيرة واحدة تلو الأخرى وتترك لدقائق معدودة ثم تقلب على الجانب الأخر حتى تنضج.

نقوم بإزالة الفطائر من الطاسة وتكرر الخطوة لتنتهي العجينة كلها.

والجدير بالذكر يمكن حشو الفطيرة بالجبن والزعتر أو باللحم المفروم والخضروات المختلفة والبطاطس المهروسة وغيرها.