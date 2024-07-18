خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2024 “عبر موقع وي الرسمي”

هناك كثير من الأشخاص مستمرين في البحث للتعرف على كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وتجدر الاشارة انه من الممكن ان يتم الاستعلام عن تلك الفاتورة بمنتهى السهوله واليسر وبسورة الكترونية من خلال الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، وكما نعلم أنه يمكن الاستعلام عن تلك الفاتورة بسهولة باتباع خطوات بسيطة وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم تلك الخطوات اللازمة للاستعلام.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

عدد هائل للغاية من المواطنين يتساءلون عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي حيث انه من الممكن الان ان يتم الاستعلام عن تلك الفاتورة بكل سهولة ويسر من خلال اتباع خطوات بسيطه للغايه وهي كما يلي:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من هنا.

الخطوة الثانية كتابة كود المحافظة

الخطوة الثالثة كتابة رقم التليفون الأرضي بصورة صحيحة وبدقة.

الخطوة الاخيرة الضغط على زر الاستعلام.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

وفرت شركة وي لجميع المواطنين في مصر رابط الكتروني يتم عن طريقه الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي فلن تحتاج بعد ذلك إلى الذهاب لمقر الشركه لتستعلم عن قيمة الفاتورة الخاصه بك، ومن الجدير بالذكر جميع الخدمات للمواطنين الكترونيا حتى لا يشعروا بأي عناء او مشقه خلال قيامهم الخدمات التي يكونوا بحاجة إليها، ومن الجدير بالذكر ايضا ان الوزارة وفرت خدمة دفع تلك الفاتورة صوره الكترونيه فتستطيع أن تقوم بسدادها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للشركه