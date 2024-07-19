“مميزات خرافية”.. تثبيت ماين كرافت الأصلية 2024 Minecraft على الهاتف أندرويد وآيفون بضغطة زر

أعلنت إدارة ماين كرافت عن إطلاق نسخة جديدة، وبهذا يرغب الجميع معرفة خطوات تثبيت ماين كرافت الإصدار الأخير، الذي جاء متميز بالعديد من الإضافات والتحسينات التي حرصت الشركة على توفرها، لتقديم تجربة رائعة إلى الجميع، وجاءت النسخة الأخيرة خاصة بهواتف الأندرويد والآيفون، والتي تم طرحها بواسطة شركة مايكروسوفت الأمريكية، وهي الشركة المطورة للعبة ماين كرافت.

تثبيت ماين كرافت على الجوال

بإمكان جميع اللاعبين تثبيت ماين كرافت الأصلية على الهاتف، وذلك بعد أن يتم تنفيذ خطوات التثبيت اللازمة، وهي كالاتي:

أولا عليك بالولوج إلى متجر التطبيقات الذي تجده على هاتفك الجوال.

ثم انتظر حتى يتم عرض لك صفحة المتجر الرئيسية، ومن خلالها يتم العثور على لعبة ماين كرافت.

لتيسير عملية إيجاد اللعبة، يمكنك إجراء بحث عنها من خلال تدوينها في شريط البحث العلوي.

ستجد الأيقونة الرسمية لها وبجانبها أيقونة التحديث التي تشير إلى تثبيت النسخة الأخيرة منها.

يمكن التثبيت من خلال الضفط على الأيقونة والانتظار حتى انتهاء التثبيت.

لمعرفة الإضافات التي تم وضعها يمكنك تشغيل اللعبة بعد انتهاء التحديث.

مميزات لعبة ماين كرافت

زادت شهرة ماين كرافت في الوطن العربي والغربي، وذلك لكثرة المميزات التي تمتلكها، والتي تحرص دائما على تطويرها وتنميتها، وتلك المميزات المتوفرة بداخلها تعد عبارة عن الآتي: