توضيح “المالية العراقية” بشأن تطبيق قانون التقاعد الجديد وزيادة رواتب الموظفين

في تصريحات هامة حول قانون التقاعد وزيادة رواتب الموظفين، أكد عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، أن اللجنة المالية تسعى بكافة جهدها لتطبيق زيادة رواتب المتقاعدين، مع التحرك العاجل داخل اللجنة لكي يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتطبيق الزيادة وإنصاف هذه الشريحة التي تمثل أهمية كبيرة داخل الدولة، موضحًا أنه في الوقت الحالي يوجد العديد من المسودات لكي يتم تعديل قانون التقاعد والمتمثلة في قيده المناقشة داخل اللجنتين المالية والقانونية.

قانون التقاعد الجديد في العراق

وأكد “الكاظمي” في تصريحات صحفي مؤخرًا، أن تم طرح العديد من التوصيات حول قانون التقاعد الجديد وتطبيق الزيادة المقررة في أقرب وقت أمام مجلس الوزراء، في إطار توفير جميع سُبل الرعاية التي يبحث عنها المتقاعدين والمتمثلة في الرعاية الصحية ومنحهم قطع أراضي، مما تحتاج هذه الأمور إلى مناقشات مستمرة ومستهدفة لكي يتم العمل على تطبيقها ولن تكون محط تخطيط فقط، بل سنشهدها على أرض الواقع في القريب العاجل.

سبب تأخير الموازنات التشغيلية

وفي سياق متصل، أوضح النائب محمد البلداوي، أن سبب تأخير الموازنات التشغيلية في الدولة وتأجيلها إلى هذا الوقت هو استضافة محافظين جدد، بالإضافة إلى أن ذلك جاء كسبب رئيس في عدم تطبيق سلم الرواتب الجديد للموظفين، بما يُعني بأن استضافة المحافظين الجدد لن يكون في الفترة المقبلة، مما يجعل الأمر صعبًا في تقييم أداء المحافظين وتحديد إنجازاتهم من مختلف المشاريع والأعمال، حتى أن هذا يؤجل كافة الإجراءات التي تضمن تحسين رواتب الموظفين وكذلك زيادة رواتب التقاعد.

توزيع رواتب المتقاعدين في العراق

مازالت عمليات توزيع رواتب المتقاعدين جارية من مختلف المصارف العاملة في الدولة، ومن بينها مصرف الرافدين والرشيد، المتخصص في إطلاق هذه الرواتب لتشمل العديد من المتقاعدين المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، خاصة وأن الجميع في حالة تأهب لقانون التقاعد الجديد الشامل الزيادة.