قناة لولو” تردد قناة وناسة الشطورة ثبتها الآن ومتابعة أقوي أناشيد 24 ساعة

قناة وناسة من أهم القنوات العربية المخصصة للأطفال والتي تقدم باقة متنوعة من الأناشيد والأغاني المخصصة للأطفال من أجل تسليتهم وفي نفس الوقت تعليمهم بطريقة سهلة وبسيطة، سبب الاهتمام بمعرفة تردد قناة وناسة أن هذه الأخيرة قامت بتغيير التردد الخاص بها من أجل إصلاح الأخطاء وإضافة مزايا للقناة من خلال التردد الجديد، الأمر الذي سبب حيرة لدى الآباء والأمهات لأن قناة وناسة تعتبر من القنوات الآمنة التي يمكن ترك الطفل أمامها دون الخوف من أى محتوى ومشاهد.

تردد قناة وناسة

تم تعيين أكثر من تردد يمكن من خلال أي واحد منهم مشاهدة محتوي قناة وناسة، و تتمثل ترددات القناة في الآتي:

التردد القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة العرض: Hd.

اسم القناة على الرسيفر: وناسة.

تردد القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة:SD.

التشفير: قنا. مفتوحة.

معلومات عن قناة وناسة

قناة وناسة تابعة إلى تلفزيون الشرق الأوسط MBC من حيث الإدارة، تم إطلاق القناة لأول مرة في 3 يوليو 2007 ومنذ ذلك الوقت ولا زال البث الخاص بها مستمر، الجدير بالذكر أن قناة وناسة تابعة إلى المطرب العربي راشد الماجد الذي قام بإحياء حفلة ضمت باقة متنوعة من الإعلاميين والنجوم احتفلوا بإطلاق بث القناة لأول مرة، المميز في قناة وناسة أنها تقدم أغاني وأناشيد ومحتوى كرتوني للأطفال بجودة عالية وبصورة مجانية.

مميزات قناة وناسة

على الرغم من مرور ما يقارب من 17 سنة على انطلاق بث قناة وناسة إلا أن القناة تمكنت من تحقيق مكانة لها في قائمة أفضل القنوات المخصصة للأطفال، والسبب في ذلك يرجع إلى كون القناة توفرت بها مجموعة كبيرة من العوامل التي ساهمت في نجاحها، وتتمثل هذه العوامل في الآتي: