من خلال موقنا البديل ستتمكن من التعرف على من سيكون الفريق السوبر، موعد مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي وتردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة 2024، حيث يجمع لقاء السوبر الإفريقي عملاقي الكرة الأفريقية وديربي القاهرة الأهلي والزمالك، حيث إستطاع الأهلي الفوز بدوري أبطال إفريقيا، كما إنتزع الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية ليضربو موقعة عملاقة نتعرف على موعدها والقنوات الناقلة لها في باقي السطور.

من سيكون الفريق السوبر موعد مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي 2024

تتعرفون معنا الآن على موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك المصري، حيث ينتظر جمهور كرة القدم في العالم العربي بفارغ الصبر مباراة السوبر الأفريقي لعام 2024 بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 على ملعب المملكة أرينا في الرياض، المملكة العربية السعودية، هذه المباراة الهامة ستجمع بين البطلين الأفريقيين حيث توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية في الموسم الحالي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

فبعد أن سلطنا الضوء معكم على من سيكون الفريق السوبر، موعد مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي، ننتقل الآن إلى تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة 2024، بالنسبة للقنوات الناقلة، فإن المباراة ستبث عبر شبكة قنوات beIN Sports بالتعاون مع قناة MBC مصر، وذلك بموجب الاتفاقية الجديدة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وموسم الرياض. تفاصيل البث كالتالي:

قناة MBC مصر:

– التردد: 11488.

– القمر الصناعي: النايل سات.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل الاستقطاب: عمودي.

– جودة القناة: HD.

قناة beIN Sports: