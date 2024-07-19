الموسم السادس مسلسل المؤسس عثمان موعد عرض الحلقات على القنوات الفضائيه

يترقب عدد كبير من محبي وعشاق الدراما التركية في كافه الدول العربية موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل المؤسس عثمان فهو من بطولة الفنان بوراك أوزجيفيت وعدد كبير من النجوم الأتراك، حيث أن حاز على اعجاب الجميع بعد مشاهده خمسة أجزاء أصابها حقيقة نجاح واسع وانتشرت بشكل كبير في كافة دول العالم وتم تصوير الجزء السادس يستقبل الأهداف الأخرى من الأجزاء السابقة، لذلك فان جميع الجماهير تنتظر بلهفة موعد عرض احداث الحلقات الأولى من الجزء السادس، وسوف نتعرف على موعد العرض وما هي القنوات الناقلة له خلال هذا المقال.

موعد عرض مسلسل مؤسس عثمان الموسم السادس

كشفت بعض المصادر من الشركة المنتجة للمسلسل بأنه تم تصوير أجزاء كثيرة في تركيا وفي عدد من الدول الأخرى حيث ان المسلسل سوف تعرض الحلقات الأولى له على القنوات الفضائية في بداية شهر أكتوبر القادم كما انه سوف يعرض على القنوات الفضائية مثل قناة أي تي في التركية والتي تعرض المسلسل بجوده عالية في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء ويعاد مره أخرى في يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

احداث مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

تدور أحداث م الجزء الثالث من مسلسل المؤسس عثمان حول سيطرته على قلعة مكيجه والتي انتهى إليها الجزء الخامس حيث انها تعد معركه كبيره استطاع أن يثبت فيها قوته و قوة الدولة العثمانية ويسيطر عليها، حيث ان الاحداث تعرض في حبكه دراميه رائعة يجسدها الشخصيات بشكل كبير حيث أن المؤسس عثمان سوف يسانده عدد من الشخصيات في المسلسل منهم أورهان وبيلا خاتون.