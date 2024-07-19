شروط منحة البطالة في الجزائر 2024 ورابط موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر أعلنت عن عدة شروط في منحة البطالة يستطيع من خلالها الأفراد التسجيل في المنحة بشكل إلكتروني، حيث أن الحكومة الجزائرية تقدم الدعم للعديد من المواطنين والشباب والسيدات لمساعدتهم على الأعباء المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لذلك تسعى إلى توفير احتياجاتهم الأساسية وتقديم الدعم المادي الذي يتمثل في منحه البطالة فيمكن أن يستفيد منها عدد كبير من المواطنين، وسوف نعرض لكم شروط منحة البطالة وكيفية التسجيل بها خلال الفقرات التالية.

شروط منحة البطالة 2024 الجزائر

الوكالة الوطنية للتشغيل قد أوضحت عدة شروط وضوابط يجب أن تتوفر لاختيار الفئة المستحقة من هذه المنحة التي تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على جنسية الجزائرية ويقيم بها بشكل دائم.

أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 40 عام ولا يقل عن 19 عام حتى يستطيع الاستفادة من هذه المنحة

يجب أن يكون الشخص ليس لديه أي ممتلكات ذات قيمة عالية وان يكون ليس لديه أي دخل شهري

ان بسجل من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل.

خطوات التسجيل في منحه البطاله الجزائر 2024

يمكن ان تحصل على منحه البطالة بعد التسجيل بالشكل الإلكتروني من خلال الخطوات سريعة توفرها الوزارة تسنا على المواطنين في عمليه الحصول على المنحة حيث يجب عليك اتباع الخطوات التالية للتسجيل بطريقه الصحيحة في منحه البطالة بالجزائر 2024