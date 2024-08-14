تنسيق ومؤشرات كليات الازهر حسب نتيجة الثانوية العامة الأزهرية.. شوف هتدخل كلية ايه من هنا!

تنسيق الازهر 2024 علمي ،يستعد طلاب وطالبات الثانوية الازهرية لمعرفة نتائجهم عبر بوابة الازهر للنتائج لعام 2024، سيتم إعلان النتائج في اليوم الأربعاء، 31 يوليو، حسب توجيهات الأزهر الشريف. كما سيتم تقديم التهاني لجميع أوائل الثانوية عن طريق مكالمة من فضيلة الشيخ “أحمد الطيب”، سيتم تنظيم مؤتمر لاستعراض الإحصائيات لجميع الطلاب والطالبات، بما في ذلك الناجحين والراسبين إضافة إلى أوائل الجمهورية، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن النتائج عبر بوابة الازهر للنتائج لعام 2024.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الأزهرية

لمساعدة الطلاب في التعرف على نتائجهم فور اعلانها وتخفيف عبء الانتظار الطويل لمعرفة الطريقة الصحيحة للحصول عليها، نقدم لطلابنا الأعزاء خطوات بسيطة وموجزة:

يتم الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

ثم اختيارنتائج الثانوية الأزهرية.

اختيار المنطقة الأزهرية التابع لها.

ثم يتم كتابة رقم جلوس الطالب المدرس.

ثم الضغط على زر بحث لعرض النتيجة.

يتم تحميل بيان درجات الطالب في جميع المواد الدراسية فوراً عند دخول الموقع.

نتائج الثانوية الازهرية علمي وأدبي

لا بد من التحقق من توفر اتصال الإنترنت بسرعة جيدة للوصول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج عام 2024. ويكفي فقط أن يكون لديك رقم الجلوس لعرض النتيجة على الموقع. وسنوفر لكم الآن خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية علمياً وأدبياً:

يتم على البداية زيارة الموقع الإلكتروني من هنا.

تحديد التخصص الذي يدرسه الطالب، سواء كان علميًا أم أدبيًا.

كتابة رقم الجلوس في الخانة الفارغة.

الضغط على زر عرض النتيجة.

إنتظار ثواني معدودة حتى يتم إستخراجها.

يمكن طباعة النتيجة على ورق خارجي.

بعض الطلاب يواجهون صعوبة في الوصول إلى الموقع الإلكتروني بعد إعلان النتائج بسبب الضغط الشديد، مما يعيق حصولهم على النتيجة، يمكنهم محاولة الوصول مرة أخرى من المتوقع أن يتم فتح باب التنسيق للطلاب خلال الأيام القادمة، حيث سيتم اختيار الكليات والجامعات التي يرغبون بالالتحاق بها لمتابعة تعليمهم. يُذكر أن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة سيتم خلال الأيام القادمة.