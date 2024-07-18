كشوفات اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري دفعة يوليو 2024

تمت مراجعة جميع الطلبات المقدمة للحصول على قرض الإسكان العسكري التي تم وضعه من قبل الدولة لمساعدة كافة المواطنين الذين قاموا بتأدية الخدمة العسكرية، لذلك أصدرت الجهات المسؤولة في وزارة الإسكان بعض الكشوفات الخاصة بأسماء مستحقي الحصول على القرض والموافقة على الطلب المستوفي لجميع الشروط، حيث أنها وضعت الجهة المسؤولة بعض الشروط لضمان وصول الدعم لجميع المستحقين، وقد تم الإعلان على أنه سوف يتم تحويل القرض مباشرة، لذلك سوف نحرص على توضيح جميع تلك التفاصيل بكل دقة.

كشوفات أسماء قرض الإسكان العسكري

قد أعلنت وزارة الإسكان على أنه سوف يتم صرف القرض الخاص بالمقبولين، والتي يبلغ قيمته 10000 دينار أردني، وسوف يتم تسديد قيمة محددة من معاش التقاعد الخاص بالعسكري بشكل شهري، ويمكن للجميع سهولة الاستعلام عن كشوفات اسماء المقبولين باتباع الخطوات الإلكترونية التالية

الولوج إلى منصة الإسكان العسكري والأشغال العسكرية بالأردن.

الضغط على خانة تسجيل الدخول.

تدوين جميع البيانات المطلوبة بشكل سليم.

الضغط على خانة الاستعلام عن القرض العسكري.

كتابة رقم الهوية والرقم العسكري في الخانة المخصصة بشكل صحيح.

الضغط على خانة البحث.

سوف يتم ظهور الكشف بصيغة pdf.

شروط قرض الإسكان العسكري

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض الاسكان العسكري