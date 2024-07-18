فرحي اطفالك.. تردد تنة ورنة برامج للأطفال على مدار اليوم

تعد قناة تنة ورنة الخاصة بالأطفال من إحدى أكثر القنوات التي تحتوي على المحتوى الطفولي، وتعمل على تقديم الكثير من البرامج المميزة بالإضافة أيضاً إلى مجموعة الأناشيد الدينية الرائعة، وتعد القناة من أبرز القنوات الفضائية التي تنال إعجاب العديد من المشاهدين وتجذب انتباه ملايين الأطفال، لذلك يمكن للجميع سهولة تثبيت القناة وفقاً للقمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال اتباع الخطوات البسيطة التي سوف نحرص على توضيحها بالتفصيل في مقالنا الجاري.

تردد قناة تنة ورنة

نظراً لأن القناة تساعد في تقديم المحتوى الخاص بالأطفال والبرامج التي تهدف إلى التطوير الذاتي، لذلك يمكن أن يتم تثبيت القناة بمختلف الأقمار الصناعية من خلال تدوين التردد التي يتمثل فيما يلي:

التردد الخاص بالقناة/11853.

القمر الصناعي /نايل سات.

معدل الاستقطاب/أفقي.

معدل الترميز /27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

استقبال تردد قناة تنة ورنة عبر القمر الصناعي عرب سات

يمكن أيضاً للجميع سهولة استقبال القناة لمشاهدة جميع البرامج والمسلسلات الطفولية والأفلام الكرتونية بكل سهولة بجودة ودقة عالية من خلال تحميل القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، وتدوين التردد التي يتمثل فيما يلي:

التردد الخاص بالقناة/11596.

معدل استقطاب/عمودي.

معامل الترميز/27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

تثبيت القناة عبر التلفاز

لكي يتم تثبيت القناة عبر التلفاز والاستمتاع بتجربة مشاهدة ذات جودة ودقة عالية، يلزم أن يتم اتباع الخطوات التالية: