بمكونات اقتصادية.. طريقة عمل المايونيز في المنزل بألذ طعم واسهل وصفة

المايونيز هو أحد المكونات الأساسية والمفضلة في الكثير من الأطباق والوجبات الغذائية، سواء للكبار أو الصغار، فهو يضفي نكهة لذيذة ومختلفة على العديد من الأطعمة، من البطاطس المقلية والمشويات إلى الكفتة والبانيه والنجتس وغيرها، بالرغم من شعبية المايونيز واستخدامه الواسع، إلا أن شراؤه من السوق قد ينتج عنه تكاليف إضافية. لذلك، يفضل الكثيرون إعداده في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وسهلة التوافر وفي هذا المقال، سنستعرض معكم بعض الطرق السهلة والفعالة لتحضير المايونيز في المنزل، لتتمكنوا من الاستمتاع بنكهته اللذيذة دون أي تكاليف إضافية.

طريقة عمل المايونيز في المنزل

هناك مكونات بسيطة وسهلة التحضير لصنع المايونيز في المنزل، وهي كالتالي:

المكونات:

فص ثوم مهروس

كوب زيت

بيضة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة خل

طريقة التحضير:

ضعي البيضة في الخلاط الكهربائي واخفقيها جيدًا حتى تصبح رغوية. أضيفي الملح، وعصير الليمون، والخل، والثوم المهروس، واستمري في الخفق. أضيفي الزيت ببطء أثناء الخفق، وذلك بقطرات صغيرة في البداية ثم بكميات أكبر تدريجيًا. استمري في الخفق حتى تتكون الصلصة ذات القوام السميك والكريمي. انقلي المايونيز إلى وعاء وضعيه في الثلاجة حتى موعد الاستخدام.

تأكدي من إضافة المكونات بالترتيب المذكور والخفق الجيد أثناء العملية للحصول على نتيجة متماسكة وكريمية ويمكن استخدام المايونيز المحضر في تحضير الوصفات المختلفة والتي تتطلب هذه الصلصة.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض:

المكونات:

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الخل

نصف كوب من الحليب

كوب من الزيت

الخطوات: