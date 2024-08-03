لولو صارت شرطيه.. تردد قناة وناسة لولو الجديد على نايل سات2024

تعتبر قناة وناسة من أهم وأفضل قنوات الأطفال الموجوده على النايل سات حيث استطاعت القناة جذب انتباه العديد من المشاهدين سواء الأطفال أو الكبار لما تقوم بتقديمه من أغاني تعليمية وترفيهية تساعد الأطفال على اكتساب العديد من القيم والعادات وتعمل على خلق حالة من الإبداع والتفكير لديهم كما أنه بجانب ما يتم تقديمه لهم تحتوي القناة على العديد من المميزات التى تشغل وقت الأطفال وتسليتهم.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكنك الآن من خلال إدخال التردد المطلوب الحصول على قناه وناسه على جهازك وذلك بعد كتابة البيانات الآتية :

القمر ال صناعي : النايل سات.

صناعي : النايل سات. التردد هو: 11430.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون: ⅚.

تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد قناة وناسة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

أما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كذلك الجودة على القناة: HD

طريقة تنزيل قناة وناسة عبر نايل سات

حصلت قناة وناسة على اعجاب الكثير من المتابعين في الوطن العربي نظرا لاحتوائها على العديد من المميزات كل ماعليك فعله الآن هو تثبيت القناة على جهازك من خلال اتباع الخطوات الآتية: