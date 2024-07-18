مواصفات هاتف HONOR X5.. وحش الفئة الاقتصادية بمزايا رائعة ومواصفات خيالية

يعد هاتف honor X5، من أفضل الهواتف الذكية التي إصدارها، حيث استطاع الهاتف الإجماع بين التصميمات الفريدة العصرية بالإضافة إلى أدائها السريع، تم تصنيع الهاتف بمواصفات جعلت منه خيار مثالي للاشخاص، فدعونا نتناول معكم خلال هذا المقال كل ما يتعلق بهذا الموضوع من مواصفات ومميزات.

ما هي مواصفات هاتف Honor X5

إذا كنت ترغب في شراء أي هاتف لا بد من معرفة مواصفاته لكي تعلم هل هو مناسب لك أم وإليكم مواصفات Honor X5 وهي كالتالي:

المعالج المعالج قوي يتكون من ثماني النواة من نوع Mediatek Helio G25 الكاميرا يأتي بكاميرا خلفية بدقة 8 م.ب. يأتي بكاميرا أمامية بدقة 5 م.ب. البطارية بطارية عالية بدقة 5000 مللي أمبير. التخزين يمتلك الهاتف مساحة كبيرة وبدقة 32 جيجا مع 2 جيجا رام نظام التشغيل يدعم الهاتف نظام التشغيل الأندرويد 12 الشاشة يحتوي على شاشة كبيرة دقتها تكون 6.5 بوصة بدقة HD+

مميزات هاتف Honor X5

هناك العديد من المميزات التي يمتلكها الهاتف وهي كالتالي: