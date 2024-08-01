«متاح من هنا» رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس علمي وأدبي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس بجميع المحافظات، والتي من المقرر إعلانها خلال الأيام القادمة، ولقد تداولت بعض الصحف الإلكترونية أنه سيتم ظهور النتائج في يوم السبت المقبل، إلا أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم نفى ذلك، وعلى جانب آخر أعلن الأزهر الشريف بالأمس أسماء أوائل الجمهورية لجميع الشعب من خلال مؤتمر صحفي تم انعقاده.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي طرحت الجهات المختصة رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس لكافة المحافظات، عن طريق البوابة التعليمية الإلكترونية، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على الطلاب في معرفة نتائجهم، فلقد أوضحت الوزارة أنه سيتم الكشف عن النتائج فور انتهاء رؤساء الكنترول من مراجعة الدرجات واعتمادها بشكل رسمي من قِبل الوزير محمد عبد اللطيف، والذي تم تنصيبه منذ عدة أسابيع.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

تحرص الدولة على توفير كافة أساليب الراحة لطلاب الثانوية العامة، وتهتم بتحديث الوسائل التعليمية من أجل مواكبة الثورة التكنولوجية الحادثة بالعالم، لذلك قامت بطرح عدة منصات رقمية يتم عن طريقها نشر الخدمات الطلابية والنتائج، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية: