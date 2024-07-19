“للولاد والبنات”.. احدث أسماء ماين كرافت مزخرفة Minecraft وطريقة تغييرها بعد التحديث الجديد

يرغب عشاق لعبة ماين كرافت في معرفة أسماء ماين كرافت مزخرفة التي تعطي إضافة جديدة للشخصيات، حيث أن وضع مثل هذه الأسماء يساعد في تميز الأعداء والمنافسين، وتصنف لعبة ماين كرافت ضمن الألعاب القتالية التي حصلت على شهرة كبيرة خلال مدة قصيرة، بالتالي فإن عمليات البحث عن اللعب كل فترة في تزايد مستمر ولا تتوقف، وذلك بسبب مميزاتها التي لا حصر لها التي من بينها أن اللعبة تناسب عدة أنظمة تشغيل، ولا تحتاج للاشتراك الشهري من أجل استخدامها فهي من الألعاب المجانية المتوفرة للجميع.

أشهر أسماء ماين كرافت مزخرفة 2024

يتوفر عدد من أسماء ماين كرافت مزخرفة يمكن استخدامهم، وكل اسم له معنى مختلف، وهذه الأسماء يتم تغييرها كل فترة، وذلك لتجنب تكرار استخدامها، وذلك لأن جميع الأشخاص يرغبون في كتابة الأسماء النادرة، وهذه الأسماء كما هي متمثلة على النحو التالي:

GiggleFluff

DEMON シ HUNTER.

࿇Ðɑʀҟshadow࿇ killer.

♛฿!cth Lasagna☠✯.

CRAZY KILLER.

Həʌɽtləss Ʌlcoholıc.

乡VENOM 乡NAME.

TM ツ DRAGON.

XMEN ツ ŁØGAŃ.

BØT乄$LâЧЗГ乡MOiN.

GHøsT 々 ๕ۣۜZΞUS™.

Bɽʌŋdəd Kʌməəŋʌ.

PHX 乄 Titan.

Walking Pegasus.

طريقة تغيير الاسم في لعبة ماين كرافت

بعد معرفة أسماء ماين كرافت مزخرفة يريد مستخدمي اللعبة تغيير الاسم من داخل اللعبة، ولكن لا بد أن تكون على دراية كاملة أن لا يمكن تغيير الاسم إلا بعد مرور أكثر من 30 يوم: