أحصل على نتيجتك الآن بضغطة زر، نتيجة الثانوية العامة اليمنية محافظة صنعاء وجميع المحافظات المحرره 2024، بعد فترة طويلة من الانتظار، أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2024-2025 للدور الأول. جاء ذلك بعد أكثر من شهرين من أداء الامتحانات، حيث استغرقت مرحلة تصحيح الأوراق وقتًا طويلاً. رغم أن الامتحانات انتهت في 18 مايو 2024، إلا أن النتائج لم تُعلن حتى الآن، ولكن الأخبار الإيجابية تفيد بأن النتيجة ستُعلن قريبًا.

موقع نتيجة الثانوية العامة لليمن محافظة صنعاء وجميع المحافظات المحرره 2024-2025

نطل عليكم الآن بما يخص نتيجتك الآن بضغطة زر، نتيجة الثانوية العامة اليمنية محافظة صنعاء وجميع المحافظات المحرره 2024، حيث سيتم رفع نتائج الصف الثالث الثانوي لعام 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية إليكم الخطوات اللازمة لاستخراج النتيجة:

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية. من الصفحة الرئيسية، اختر “نتائج الثالث الثانوي”. حدد الشعبة الدراسية الخاصة بالطالب (علمية أو أدبية). اختر العام الدراسي 2023/2024. أدخل رقم جلوس الطالب. انقر على أيقونة “البحث”. ستظهر لك صفحة جديدة تحتوي على جميع درجات الطالب في المواد الدراسية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لليمن جميع المحافظات 2024-2025

فبعد أن توصلنا معكم عبر ما سبق إلى نتيجتك الآن بضغطة زر، نتيجة الثانوية العامة اليمنية محافظة صنعاء وجميع المحافظات المحرره 2024، نتعرف على موعد ظهور نتائج الثانوية العامة باليمن جميع المحافظات: