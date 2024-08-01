“هتقبض كم؟؟!”.. قيمة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الاخيرة وطريقة الاستعلام عبر موقع وزارة المالية العراقية mof.gov.iq الآن

قيمة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، يتسائل الالاف من المواطنين عن قيمة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الاخيرة التي أقرتها وزارة المالية العراقية، حيث تم البدء في تطبيق القرار الوزاري بشأن الزيادة ورفع الحد الأدنى للمشتركين في هيئة التقاعد من أجل توفير حياة كريمة لكافة المواطنين لمساعدتهم وتخفيف أعباء الحياة عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد،واليكم جدول زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024.

قيمة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وقد قام رئيس هيئة التقاعد بالإعلان عن قيمة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد أن تم اعتمادها، وتبلغ قيمة الزيادة الجديدة حوالي 100 ألف دينار عراقي، والآن مع كافة التفاصيل عن قيمة رواتب المتقاعدين في العراق بعد زيادتها، وقد جائت كما يلي:

يبلغ الحد الأدنى لراتب التقاعد نحو 500 ألف دينار عراقي.

يحصل المتقاعد الذي يبلغ راتبه 500 ألف دينار، على راتب قدره 600 ألف دينار بعد الزيادة.

المتقاعد الذي يحصل على راتب قدره 550 ألف دينار، بعد الزيادة يحصل على 650 ألف دينار.

أما المقاعد الذي يبلغ راتبه 600 ألف دينار، سيزداد راتبه ليصبح 700 ألف دينار.

المتقاعد الذي يحصل على راتب قدره 700 ألف دينار، بعد الزيادة يصبح راتبه 800 ألف دينار.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق 2024

وقد كشفت وزارة المالية العراقية عن طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق 2024 عبر موقعها الرسمي بشكل الكتروني، وذلك من خلال اتباع ما يلي:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة المالية في العراق.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر الاستعلام عن راتب التقاعد 2024.

قم بادخال البيانات المطلوبة منك بشكل دقيق.

اضغط على زر الاستعلام.

الآن سيظهر لك قيمة الراتب التقاعدي الخاص الذي ستتقاضاه.

قبل ساعات من بدء صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 شهر اغسطس يمكنك التعرف على قيمة راتبك عبر زيارة موقع وزارة المالية العراقية، حيث سيتم الصرف اليوم الموافق الاول من اغسطس لكافة المشتركين في هيئة التقاعد.