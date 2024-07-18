هل نزلت رواتب المتقاعدين اليوم 2024؟ موعد صرف رواتب التقاعد بالعراق وخطوات الاستعلام عن الزيادة

يرغب الكثير من المواطنين المتقاعدين في العراق معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين وخاصة بعد تطبيق زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين التي أقرتها وزارة المالية العراقية، وجاءت تلك الزيادة في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذي يعاني منه الجميع حيث أعلنت الوزارة عن الزيادة الجديدة بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية وتحسين مستوى المعيشة واعانتهم على شراء متطلباتهم، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم موعد صرف الرواتب وخطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر موقع وزارة المالية الإلكتروني.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

تزايد البحث عن معرفة متى موعد صرف رواتب التقاعد في العراق حيث أنه من المتوقع صرف الرواتب يوم 27 في الشهر الميلادي وذلك هو الموعد المحدد الذي وضعته الوزارة ويتم تقديم موعد الصرف بيوم أو تأخيره وذلك في حالة وجود إجازة أو عطلة رسمية وفي بعض مناطق العراق يتم صرف الرواتب في أول الشهر الميلادي.

خطوات الاستعلام عن رواتب التقاعد هذا الشهر في العراق 2024

في السياق نفسه أتاحت وزارة المالية العراقية خدمة الاستعلام عن الرواتب بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي عبر الانترنت وذلك بهدف توفير الوقت والجهد لدى المواطنين والاستفادة من التقنيات الحديثة حيث تسعى كافة الدول إلى التحول الرقمي، حيث يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال اتباع الخطوات الآتية: