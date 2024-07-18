بنحبك يا لووو لووو ..تردد قناة وناسة استقبليها الآن وفرحي ولادك بيها

يذهب الكثير من أولياء الأمور في تلك الآونة إلى تثبيت قناة وناسة تي في على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم وذلك بسبب القبول الكبير من قبل الأطفال على تلك القناة التي تعمل كمعلم ومسلي للطفل لما بها من برامج وأغاني على مدار اليوم بالكامل فقد انتشر في الفترة الأخيرة البحث عن تردد هذه القناة ومحاولة الجميع تثبيتها وفي هذا المقال سنعرض لكم التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي نايل سات فقط من خلاب هذا المقال.

تردد قناة وناسة

بعد أن نالت هذه القناة حب الكثير من الأطفال وبدأت الأمهات بالبحث عن تردد القناة فسوف نقدم في من خلال خطوات بسيطة كيفية التعرف على تردد القناة.

تردد قناة وناسة تي في على القمر الصناعي نايل سات.

أولا تردد القناة هو 11470.

أما معدل الترميز الخاص بالتردد27500.

وعند خانة استقطاب القناة اختر عمودي.

واجعل معامل تصحيح الخطأ بهذا الشكل 5/6.

أما عن جودة القناة فالجودة متاحة بشكل SD.

تردد قناة وناسة تي في على القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة: 11270.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة القناة: SD.

طريقة تثبيت القناة على جهاز الاستقبال

بعد معرفتنا بالتردد الخاص بالقناة بدأت التساؤلات عن كيفية تثبيت القناة على جهاز الاستقبال وإليكم الطريقة الأسهل للتثبيت.