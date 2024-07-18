سيطر علي اللعبة وأهزم الكل.. أقوى شفرات جاتا سان اندرياس الجديدة 2024.. هتخليك اجمد واحد في اللعبه

Grand Theft Auto: San Andreas التي تعرف اختصارا بـ GTA San Andreas هي واحدة من ألعاب الفيديو الأكثر شهرة وتقديرا في تاريخ صناعة الألعاب كما صدرت لأول مرة في عام 2004 من قبل شركة روكستار جيمز وهي الجزء السابع في سلسلة Grand Theft Auto حيث تميزت اللعبة ببيئتها الواسعة والمفتوحة التي تمكن اللاعبين من التنقل بحرية واستكشاف العالم المفتوح حيث تميزت GTA San Andreas بتقديمها لعالم واسع مليء بالتفاصيل كما قدمت اللعبة العديد من المميزات الجديدة مقارنة بالإصدارات السابقة مثل تخصيص الشخصيات وتعديل السيارات وإدخال مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والمهام الجانبية.

شفرات جاتا سان اندرياس الجديدة 2024

إليك بعض الشفرات (الكودات) الجديدة والمجانية للعبة GTA San Andreas لعام 2024:

شفرات التحكم بالأعداء

HESOYAM لزيادة الصحة والدروع والنقود.

BAGUVIX صحة غير محدودة.

AEZAKMI عدم ملاحقة الشرطة.

شفرات المركبات

ROCKETMAN الحصول على Jetpack.

AIWPRTON الحصول على دبابة Rhino.

FLYINGFISH القوارب تطير.

شفرات الطقس والوقت

AFZLLQLL طقس مشمس.

ICIKPYH طقس ممطر.

ALNSFMZO طقس غائم.

شفرات الأسلحة

LXGIWYL الحصول على مجموعة أسلحة 1.

KJKSZPJ الحصول على مجموعة أسلحة 2.

UZUMYMW الحصول على مجموعة أسلحة3.

مميزات لعبة GTA San Andreas

لعبة GTA San Andreas تمتاز بالعديد من الخصائص التي جعلتها من أشهر الألعاب في سلسلة Grand Theft Auto ومن أهم مميزاتها: