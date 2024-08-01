موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة الأولى الجزء السادس Kurulus Osman والقنوات الناقلة بعد العودة

حقق مسلسل قيامة عثمان بأجزائه الخمسة السابقة نجاحاً كبيراً، واستطاع جذب اهتمام الجميع من عشاق الدراما التركية في العالم العربي، فالمسلسل ملحمة تاريخية تروي قصة تأسيس الدولة العثمانية العظيمة والتي كانت في قديم الزمن من أقوى الدول التي تحكم العالم العربي على مدار 600 عاماً، ويكشف المسلسل عن تفاصيل كثيرة خاصة المؤسس عثمان ابن أرطغرل، ويترقب الجميع عرض الجزء السادس الجديد لاستكمال باقي أحداث الملحمة التاريخية العظيمة، ويتساءل الجميع عن الموعد الرسمي لعرض أولى حلقات الموسم ونستعرض عليكم في هذا التقرير موعد الموسم الجديد من المسلسل فتابعونا.

موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024

أعلنت الشركة المنتجة للعمل عن بدء تصوير الحلقات الاول من الموسم الجديد من قيامة عثمان، حيث من المتوقع أن يبدأ عرض الجزء السادس في نهاية شهر سبتمبر المقبل أو مطلع شهر أكتوبر، حيث لم يتم تحديد تاريخ رسمي لعرض أولى الحلقات من الموسم، ويتوقع أن يشهد الجزء الجديد أحداث مثيرة وشيقة للغاية وسينجح بقوة عن باقي الأجزاء الأخرى، وهذا سيجعل مسلسل قيامة عثمان هو الأقوى على الساحة التركية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء 6

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات الرئيسية التي تستعرض عبر شاشتها مسلسل قيامة عثمان بالمواسم السابقة، ومن المتوقع أيضاً عرض الجزء الجديد من العمل على القناة، ويتم استقبال القناة من خلال التردد التالي:

تردد قناة الفجر على النايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر على العرب سات