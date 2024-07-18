استقبلها الآن واتفرج على البندورة الحمرا.. تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2024 على النايل سات وطريقة تشغيلها

تردد قناة طيور الجنة 2024، تعتبر القناة من أهم وأبرز قنوات الأطفال التي تقدم محتوى متنوع وهادف يتناسب مع كافة الأعمار وتزايد البحث من قبل الكثير من الآباء والأمهات عن معرفة تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك لأن قناة طيور الجنة تقدم محتواها بصورة واضحة وبجودة عالية وتعمل على مدار اليوم دون انقطاع مما تساعد في تسلية الطفل حققت القناة نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها ونالت على إعجاب الكثيرين من مختلف أنحاء الوطن العربي، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم تردد القناة.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

قناة طيور الجنة من القنوات الأردنية التي تقدم محتوى متنوع وهادف يساعد الطفل على تعلم القيم الإيجابية والمبادئ والأخلاق الحميدة وتعمل على نشر الوعي الثقافي ومحتواها يتناسب مع قيم وعادات المجتمع العربي والإسلامي، ويمكن تنزيل قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر الخاص بكم عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

تردد القناة هو 11258.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز هو 27500.

معامل الاستقطاب H.

الجودة SD.

خطوات تشغيل قناة طيور الجنة

يبحث الكثير عن معرفة كيفية تنزيل القناة على جهاز الرسيفر حيث يمكن استقبال القناة من خلال اتباع الخطوات البسيطة الآتية: