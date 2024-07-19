بسعر إقتصادي لا يصدق.. مواصفات هاتف Vivo Y37 وما هي إمكانياته التي أبهرت الجميع

تم الإعلان عن إطلاق هاتفه جديد Vivo Y73 من قبل شركة فيفو الذي يأتي بمجموعة من المواصفات المميزة، يتميز بشاشة من نوع AMOLED بدقة FHD مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة مع ألوان زاهية وتفاصيل دقيقة، و مزودا بمعالج ميديا تيك Helio G95، الذي يضمن أداء قويا و سلسا لتشغيل التطبيقات والألعاب و بكاميرا خلفية بدقة 64 ميجا بكسل، وبالنسبة لعشاق التصوير بالفيديو يدعم الهاتف تصوير فيديوهات بجودة 4K، وتأتي البطارية بسعة 4000 مللي أمبير.

مواصفات هاتف Vivo Y37

إليكم مواصفات هاتف Vivo Y37 وهي كالتالي:

المواصفات التفاصيل الشاشة نوتش في منتصف الشاشة، AMOLED، 6.44 إنش، 1080×2400 بكسل، 409 بكسل لكل إنش، HDR10 الذاكرة الصلبة 128 جيجا بايت الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت إمكانية زيادة المساحة التخزينية يدعم تركيب كارت ميموري المعالج MediaTek Helio G95، تكنولوجيا 12 نانو، معالج رسومي Mali-G76 MC4 الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، F/2.0 الكاميرا الخلفية ثلاثية: 64 ميجا بكسل (F/1.8)، 2 ميجا بكسل (F/2.4) للماكرو، 2 ميجا بكسل (F/2.4) للعزل، فلاش ليد وسائل الأمان والحماية مستشعر البصمة (مدمج بالشاشة)، Face Unlock، مستشعرات التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب البطارية 4000 مللي أمبير، شحن سريع 33 واط نظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة Funtouch 11.1 الألوان المتوفرة البنفسجي، الأسود

مميزات هاتف Vivo Y37

اليكم أهم مميزات هاتف Vivo Y37 وهي كالآتي:

الهاتف يدعم تصوير الفيديو بجودة 4K، مما يتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو عالية الوضوح.

يتميز بخامات تصنيع جيدة وتصميم أنيق، مع الحفاظ على وزن خفيف.

يوجد في علبته سماعات أذن، و واقي شاشة مثبت مسبقا و جراب للحماية.

يدعم تشغيل شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت.

يقدم المعالج أداء جيدا في معظم المهام اليومية.

يدعم جميع المستشعرات الضرورية مثل مستشعر البصمة، والتي تعمل بكفاءة وسرعة.

كما يتميز بقوة شبكات الاتصال، مما يضمن تجربة اتصال ممتازة في مختلف الظروف.

سعر هاتف Vivo Y37

سعر الهاتف في مصر للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام: 8800 جنيه مصري.