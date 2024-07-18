تعرف من هنا على كشوفات اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري بصيغة pdf

تمت مراجعة الطلبات التي تقدمت للحصول على قرض الاسكان العسكري التي وضعته الدولة لمساعدة أفرادها ممن خدموا في الخدمة العسكرية وأعلنت وزارة الاسكان عن صدور كشوفات اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري والموافقة على الطلبات المستوفية للشروط، حيث وضعت وزارة الاسكان عدة شروط لصمان وصول الدعم إلى من يستحق، وأعلنت وزارة الاسكان عن أنه سيتم تحويل القرض إلى بنك القاهرة عمان وسنقوم بتوضيح تلك المعلومات من خلال سطورنا التالية:

كشوفات اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري

أعلنت وزارة الاسكان عن أنه سيتم صرف القرض الخاص بالمقبولين في بنك القاهرة عمان ويبلغ قيمته عشر الآلاف دينار أردني وسيتم خصمه من معاش التقاعد الخاص بالعسكري على هيئة دفعات شهرية أو من الراتب ويمكن الاستعلام والحصول على كشوفات اسماء المقبولين في قرض الاسكان العسكري بكل سهولة من خلال ما يلي:

يجب الذهاب إلى المنصة الرسمية لمديرية الإسكان والأشغال العسكرية في الأردن.

ثم قم بتسجيل الدخول وملأ البيانات المطلوبة.

حدد أيقونة “الاستعلام عن القرض العسكري”.

وقم بإدخال رقم الهوية والرقم العسكري في المربع الخاص بهما.

اضغط على “البحث” سيتم ظهور الكشوفات الخاصة بأسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري في الصفحة التالية.

يمكن أيضاً تنزيل الكشف بصيغة pdf

شروط التي يجب توافرها في المتقدمين للإسكان العسكري