كيفاش aadl.com.dz دخول تسجيل سكنات عدل 3

أصبح التسجيل في سكنات عدل 3 من أكثر الكلمات بحثًا في الوقت الحالي أمام العديد من المواطنين والأشخاص بالحصول على الوحدات السكنية الملائمة، بالإضافة إلى أن وزارة السكن والعمران قامت مؤخرًا بفتح باب التقديمات في هذا البرنامج لكي يتمكن من الدخول إليها الكثير من الأشخاص، وعليه سنوضح لكم في السطور التالية كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في البرنامج.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3

جاءت أبرز خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 داخل مختلف ولايات الجزائر، والحصول على الدعم المقدم، وفقًا لما يلي:-

أن تذهب في بداية الأمر إلى منصة عدل الوطنية.

مع تسجيل دخول جديد فيما بعد.

وعليه ستتمكن من اختيار “برنامج سكنات عدل 3”.

ليتم مباشرة تحديد الولاية المقيم بها الشخص المتقدم.

إدخال رقم الجوال ورقم الضمان ساري.

القيام بإرفاق جميع المستندات التي تؤهل الشخص المتقدم من التسجيل في سكنات عدل 3.

التأكد من صحة المعلومات والوثائق التي تم إدخالها.

ليتم النقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

ما هي شروط شروط التقديم في برنامج سكنات عدل 3؟

وتتمثل أهم شروط التسجيل في سكنات عدل 3 أمام كافة المتقدمين الراغبين بالحصول على الوحدات السكنية الملائمة، وفقًا للأتي:-