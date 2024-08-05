الحصول على 800 دينار جزائري .. طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024

أن الحكومة الجزائرية تقدم عددا من المنح والمساعدات المالية لمواطنيها، فمن أبرز هذه المنح منحة المرأة الماكثة في البيت التي أطلقتها لتحسين ظروف المعيشة، فإن هناك اهتماما واسع بالتسجيل في منحة المرأة الماكثة في الجزائر لعام من قبل السيدات ولكنهم لا يعرفون كيفية التسجيل بها.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024

يمكن لجميع السيدات الذين يرغبون في التسجيل في منحة المرأة الماكثة اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية الجزائرية للتشغيل

انقر على ”إعانات البطالة“.

اختر محل إقامتك والولاية التي تنتمي إليها.

املأ الحقول المخصصة بدقة.

قم بمسح وإرفاق المستندات المطلوبة.

تحقق من صحة البيانات المدخلة وراجعها بمجرد اكتمالها.

انقر على أيقونة ”إرسال“ لإكمال عملية التسجيل.

شروط أهلية منحة المرأة الماكثة

من أجل التقدم بطلب للحصول على منحة المرأة الماكثة لعام 2024 لابد أن تستوفي المرأة شروطاً معينة وهي: