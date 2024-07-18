“تم الإعلان” نتائج بكالوريا 2024 الجزائر جميع الولايات عبر Bac Onec dz | | نسبة نجاح الطلاب في نتائج الباك بجميع الشعب

شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان وزارة التربية الوطنية عن نتائج بكالوريا 2024 الجزائر، كما تم الإعلان عن نسبة النجاح بالإضافة إلى ترتيب مديريات التربية لعام 2024، حيث جاءت ولاية عين الدفلى في الترتيب الأول بنسبة 67.65% على النقيض الآخر جاءت ولاية البويرة في المرتبة الأخيرة بنسبة عادلت الـ 30.26 تبعًا لما صرحت به وزارة التربية الوطنية الجزائرية، بينما أكثر الشعب نجاحًا شعبة الرياضيات كما أوضحت الإحصائيات، علمًا أنه تقدم حوالي 400 ألف طالب وطالبة لهذه الاختبارات، وتم توزيعهم على 18 مركز امتحاني وحوالي 88 مركز للتصحيح ورصد الدرجات نجح منهم نحو 317 ألف و250 طالب وطالبه.

نتائج بكالوريا 2024 الجزائر

أُعلن بشكل رسمي عن نتائج بكالوريا 2024 الجزائر في الفترة الماضية، حيثُ تبين أنه يعتبر الطالب ناجحًا كل من حصل على معدل يساوي أو يفوق 10/20، كما أن نسبة النجاح لدورة جوان بلغت 58.28% من إجمالي المتقدمين لأداء الاختبارات، ويمكن استخراج النتائج عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أو من خلال موقع فضاء التلميذ الرسمي عبر اتباع ما يلي من نقاط:

الذهاب على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات .

. الانتقال إلى موقع فضاء التلميذ الرسمي.

الرسمي. إدراج البيانات اللازمة للتسجيل.

إدراج الرقم السري ورقم التسجيل.

تحديد الولاية.

الإجابة على سؤال أو المعادلة رياضية لإمكانية التسجيل.

النقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

تظهر النتائج الخاصة بالطلاب بعد عدة ثواني.

نسبة النجاح في البكالوريا 2024 الجزائر

إن نتائج بكالوريا 2024 الجزائر أُعلن عنها مٌرفقة بنسبة النجاح في مختلف الشعب، بحيث جاءت نسب النجاح في الشعب على النحو الآتي:-