here link.. نتائج البكالوريا الجزائر بالاسم عبر بوابة الديوان الوطني “أعرف نتيجتك بسرعة” 2024

الطلاب البكالوريا الجزائر يريدون أن يطلعوا على موعد ظهور النتائج الخاصة بهم كما أنهم يريدون أن يطلعوا على خطوات الاستعلام عنها وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة الاستعلام وموعد ظهور النتائج أيضا ومن المعروف أن تلك النتائج من النتائج المهمة بحياة الطلاب وفيما يلي نرفق موعد ظهور النتائج على حسب ما أوضحته وزارة التربية والتعليم الجزائرية.

نتائج البكالوريا الجزائر بالاسم

في هذا الوقت الحالي يكون من السهل على كل الطلاب بالجزائر الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم إلكترونيًا، فقط لا بد من اتباع الخطوات اللازمة للاستعلام المتوفرة من قبل وزارة التربية والتعليمن الجزائرية، حيث إن الوزارة أشارت إلى تلك الخطوات، فقط اتبع الخطوات التالية لتتمكن من الاطلاع على نتيجتك:

الخطوة الاولى عليك ان تذهب الى الموقع المخصص للاستعلام عن النتيجة من هنا

الخطوة الثانية عليك أن تختار ايقونة نتائج البكالوريا الجزائر من بين الخيارات المتوفرة أمامك.

الخطوة الثالثة عليك أن تسجل رقم الاكتتاب الخاص بك

الخطوه الرابعه عليك ان تختار المحافظة التي يتبع لها الطالب

الخطوة الخامسة اختر العام الدراسي

الخطوه الاخيره اضغط على زر استعلام.

موعد ظهور نتائج البكالوريا الجزائر

لقد كشفت وزاره التربيه والتعليم الجزائرية عن اقتراب ظهور نتائج البكالوريا الجزائر لكل الطلبه والطالبات المقيدين البكالوريا الجزائر ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الحصول على تلك النتيجة بصورة إلكترونية من خلال رقم اكتتاب الطالب بشكل الكتروني عبر موقع الوزارة وقالت الوزارة ان النتيجة ستظهر خلال الساعات القادمة.