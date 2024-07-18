Résultats الان..نتائج شهادة البكالوريا 2024 وزارة التربية الوطنية وموقع awlyaa.education.dz

نتائج شهادة البكالوريا 2024 وزارة التربية الوطنية اعلنت عصر اليوم نتائج الباك الجزائر وهي مرحلة البكالوريا أو المرحلة الثانوية في الجزائر، وهي تمثل عنق الزجاجة بالنسبة لكثير من الطلاب اللذين يبدأون الخطوات الأولى في تحديد اتجاهاتهم العلمية والعملية في المستقبل، فهم في تلك المرحلة يختارون ماذا يريدون أن يدرسوا في المستقبل، هل يفضلون الدارسة العملية مثل الطب والهندسة وغيرها من المجالات العلمية، لأم يتجهون إلى الجانب النظري والدراسة النظرية للعلوم واللغات وغيرها من الاتجاهات ترسم ملامحها تلك المرحلة التعلمية الهامة لذا سميت مرحلة البكالوريا.

نتائج شهادة البكالوريا 2024 وزارة التربية الوطنية

من المتوقع بناء على معظم الأخبار والمعلومات الواردة من داخل وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن النتيجة من المقرر الإعلان عنها على حسب أقصي تقدير في أيام 18 ،19،20 من شهر يوليو الحالي، وتكون نتاج كافة الطلاب معلنة، وبحلول هذا الموعد ينتهي القلق والتوتر الذي يجوب المجتمع الجزائري.

يتم الاستعلام عن النتائج على موقع الديوان الوطني الخاص بالامتحانات، وحتى يمكن الحصول على النتائج بشكل سريع فور ظهورها عليكم باتباع الخطوات التالية:

الولوج على موقع الباك الجزائري .

تحديد القسم الخاص بالخدمات الإلكترونية من بين الأقسام المتاحة على الموقع.

اختيار نتائج الباك الجزائر 2024.

كتابة رقم التسجيل للطالب.

الضغط على زر عرض النتيجة.

يقوم الموقع بتحميل صفحة النتائج بكامل الدرجات التي حصل عليها الطالب في غضون دقائق.

نتائج الباك الجزائر من فضاء الأولياء

موقع فضاء الأولياء التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية يكون دائمًا شريط رسمي لطمأنة أولياء الأمور والطلاب بشان النتائج في كافة المراحل التعليمية، وهو الطريق البديل للموقع الرسمي لديوان النتائج في حالة الضغط الشديد الذي يتعرض له فور ظهور النتائج، لذا سوف نشح خطوات الاستعلام من خلاله.

الدخول على رابط الموقع فضاء اولياء تلاميذ.

اختيار نتائج الامتحانات.

اختيار نتائج الباك.

كتاب رقم التسجيل وكلمة المرور.

الضغط على عرض النتيجة.

يتم تحميل النتيجة المطلوبة على الفور.

سحب نقاط الباك من المقرر فور ظهور نتائج الباك الجزائر أن يتم فتح باب سحب نقاط الباك من 20:22 يوليو وهو بيان كامل يشمل كافة الدرجات حيث يكون تفصيلي أكثر من النتائج التي يتم الإعلان عنها فور ظهور النتيجة.