طريقة التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2025 والشروط المطلوبة

يتساءل الكثير من المواطنين على طريقة التسجيل في قرعة الحج بالعراق،وتزداد معدلات البحث من خلال مواقع التواصل الإجتماعي كما أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة عن فتح باب التسجيل لقرعة الحج وقد أوضحت الهيئة طريقة التسجيل في القرعة من خلال موقع الإلكتروني،ويتم قبول الأشخاص المتقدمين في القرعة بداية من منتصف شهر محرم لهذا العام، سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية خطوات التسجيل في قرعة الحج بالعراق.

خطوات التسجيل في قرعة الحج بالعراق

يرغب الكثير في معرفة خطوات التسجيل في قرعة الحج بالعراق لمعرفة الخطوات عليك اتباع الآتي:

عليك الدخول الى الموقع الرسمي للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة .

. إضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم ادخال جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة والتأكد من صحة هذه البيانات.

اختار خدمة إلكترونية ثم اختار خدمة التسجيل في قرعة الحج.

بعد ذلك عليك مراجعة البيانات والتأكد من صحتها

يتم الضغط على كلمة تسجيل.

ثم يتلقى الشخص المتقدم رسالة على رقم الهاتف الخاص به.

شروط التسجيل في قرعة الحج

توجد مجموعة من الشروط عليك معرفتها للتسجيل في شروط الحج لمعرفة أهم الشروط عليك اتباع الآتي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون من سكان دولة العراق.

لا يكون الشخص المتقدم أدى فريضة الحج أكثر من مرتين في الأعوام السابقة.

يجب أن يكون المتقدم يتمتع بحسن السيرة والسلوك والسمعة الطيبة.

أن يكون الشخص المتقدم أكبر من سن 18 عام لا يزيد عن 65 عام.

لا يجوز للأشخاص المتقدمين التسجيل أكثر من مرة.

يجب أن يتمتع الشخص المتقدم بصحة نفسية وجدية سلمية أن يكون أدى إجراء الكشف الطبي

يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج والعمرة بالعراق

توجد مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة للقبول في قرعة الحج عليك معرفة هذه المستندات: