“مديرية المرور العامة itp-pth.ur.gov.iq“ استمارة التقديم في خدمة لوحتك لبيتك 2024 بالعراق والشروط المطلوبة

أعلنت مديرية المرور العامة داخل العراق عن اطلاق خدمة جديدة لمواطنيها في سائقي المركبات والتي يمكن من خلالها الحصول على لوحة السيارة الجديدة أو تبديلها وذلك من خلال ملء الاستمارة التي تتوافر عبر منصة أور الالكترونية وذلك بداية من شهر أغسطس المقبل وتستمر حتى يوم 20 لنفس الشهر، حيث تعد منصة أور واحدة من أهم المنصات الالكترونية التي تم اطلاقها خلال الفترة الماضية داخل العراق وذلك من قبل الحكومة العراقية والتي تسعى من خلالها إلى مساعدة المواطنين في حل العديد من المشاكل التي تواجههم في حياتهم اليومية وتوفير الوقت والجهد الذي يتم بذله أثناء الذهاب إلى المقرات الحكومية لحل تلك المشاكل.

مديرية المرور العامة تبديل اللوحات

أوضحت مديرية المرور العامه في فيديو قامت بنشره انه يمكن لكافة المتقدمين من تقديم الطلب للحصول على اللوحة أو تبديلها من خلال اتباع الخطوات بشكل جيد ودفع المبالغ المقررة، ثم سيتم على الفور طباعة اللوحة ويمكن للمواطن من استخدامها وتركيبها على سيارته، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى لابد من الانتقال لموقع مديرية المرور العامة تبديل اللوحات.

ثم تسجيل الدخول للموقع من خلال منصة أور الالكترونية.

بعد ذلك لابد من ملء الاستمارة التي ستظهر على الشاشة بكافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

لابد من ارفاق كافة المستندات والأوراق في حال طلبها.

ثم ادخال جميع البيانات الخاصة بالسيارة من رقم اللوحة وغيرها.

لابد كذلك من دفع جميع المبالغ المادية المستحقة على التقديم.

أخيرا لابد من النقر على كلمة حفظ وسوف يتم ظهور الاستمارة على الشاشة مع باركود خاص بها والانتظار حتى يتم سحب الاستمارة ومراجعة الطلب من الجهات المختصة، ثم ستصل رسالة إلى المتقدم تفيده بالموافقة على طلبه أو الرفض.

شروط تقديم طلب تبديل اللوحات

يوجد بعض الشروط التي وضعتها مديرية المرور العامة لضمان تقديم طلب تبديل اللوحات بشكل صحيح وتلك الشروط هي: