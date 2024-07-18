يمكنك الأستعلام.. نتائج شهادة البكالوريا دورة جوان 2024 عبرالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الجزائر

يترقب الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الجزائر ظهور نتائج شهادة البكالوريا لدورة جوان 2024 بفارغ الصبر، أفادت التقارير أن وزارة التربية الوطنية قد اعتمدت النتائج وهي الآن بصدد رفعها إلكترونيا على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مما يسهل على الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بيسر وسهولة.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة البكالوريا 2024

زيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يمكن الوصول إلى الموقع من خلال الرابط المخصص. اختيار نتيجة البكالوريا دورة جوان 2024 من القائمة الرئيسية للموقع. إدخال رقم الجلوس الخاص بك في الخانة المخصصة. الضغط على زر الاستعلام ليتم تحويلك فورًا إلى صفحة النتائج الخاصة بك. الاطلاع على النتيجة يمكنك رؤية درجات المواد المختلفة ونسبة النجاح. طباعة النتيجة بعد رفعها من قبل وزارة التربية الوطنية.

نسبة النجاح وتوقعات الطلاب

أظهرت أحدث التقارير أن نسب نجاح طلاب شهادة البكالوريا لدورة جوان 2024 قد تجاوزت نظيراتها في الأعوام السابقة، هذا ما يجعل الطلاب يتوقعون تحقيق درجات كبيرة تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة والجامعات المرموقة، من المتوقع أن تعلن الوزارة عن تنسيق الكليات بعد عرض كافة نتائج الدورة الأولى، مما يساعد الطلاب في معرفة الكليات المتاحة لهم بناء على مجموعهم.

رابط موقع الديوان الوطني للنتائج والمسابقات

الاستعلام عن النتيجة يمكن أن يتم بسهولة من خلال الخطوات التالية: