هنـا .. تعرف علي أسماء عقود تربية نينوى 2024 والشروط الواجب توافرها

تترقب جماهير العراق بشغف الإعلان عن أسماء المقبولين في عقود تربية نينوى لعام 2024، والتي تشكل 17 ألف فرصة وظيفية، حيث تتوالى الاستفسارات حول موعد هذا الإعلان المهم من قبل مديرية التربية، ونحن من خلال الاتي سوف نلتزم بتقديم أحدث المعلومات حول أسماء المرشحين والجدول الزمني للإعلان، بالإضافة إلى توضيح الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لهذه العقود، تابعو معنا خلال الآتي من أجل الحصول على كل جديد ومفصل حول هذا الموضوع الهام جدا.

ما هي أسماء عقود تربية نينوى 2024

أفادت مديرية التربية في محافظة نينوى بأنها في مرحلة متقدمة من مراجعة الطلبات المقدمة لعقود التربية لعام 2024، والتي تشمل 17 ألف فرصة عمل، وإن كان الموعد الرسمي للإعلان لم يحدد بعد، إلا أنه من المتوقع أن يكون الإعلان قريبا، شهدت العملية إقبالا كثيفا من المتقدمين.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم لعقود تربية نينوي

لضمان معرفة الشروط الواجب توافرها في المتقدم لعقود تربية نينوي، يشترط في المتقدمين ما يلي: