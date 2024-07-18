“خلال دقائق”.. رابط استظهار نتائج البكالوريا 2024 الجزائر دورة جوان bac.onec.dz الديوان الوطني

يتم البحث بواسطة العديد عن رابط استظهار نتائج البكالوريا 2024 الجزائر، وفور الحصول على الرابط، بإمكان جميع الطلاب استخراج نتائج البكالوريا بعد رفعها إلكترونيا بواسطة وزارة التربية الوطنية، وتلك النتيجة تشغل بال العديد داخل الجزائر، وذلك لأهميتها الشديدة في حياة أولياء الأمور والطلاب، وشهدت اختبارات البكالوريا هذا العام استقبال عدد كبير من الطلاب، والذي وصل عددهم إلى حوالي 862 ألف طالب، ويتم تصحيح جميع أوراقهم خلال تلك الأيام، وبعدها سيتم رفع النتيجة لهم.

موعد طرح نتائج البكالوريا الجزائر 2024

تم الكشف عن رابط استخراج نتائج البكالوريا 2024 الجزائر خلال الأيام الحالية من قبل الوزارة، والتي كشفت أن موعدها الرسمي سيكون اليوم الخميس 18 يوليو 2024، حيث أوضحت أن عملية تصحيح الأوراق انتهت وسيتم رصد النتيجة، وتم وضع بعض الإحصائيات الهامة التي توضح نسبة النجاح في جميع الشعب، وهي كالتالي:

وصلت نسبة نجاح الطلاب في شعبة التقني الرياضي إلى 65.76%.

نسبة النجاح التي تمكن طلاب الشعبة الرياضية من الوصول إليها هي 71%.

تمكن طلاب شعبة اللغة الأجنبية من تحقيق نسبة نجاح 62%.

بالنسبة لطلاب شعبة الآداب والفلسفة، فإن معدل النجاح لهم وصل إلى 51%.

معدل النجاح لطلاب شعبة العلوم التجريبية، وصل إلى 49%.

شعبة الفنون نسبة النجاح التي تمكن الطلاب بها من الوصول إليها هي 43.65%.

خطوات استخراج نتائج شهادة بكالوريا 2024

بعد أن يتمكن الطالب من امتلاك رابط نتائج البكالوريا، عليه من وقت لآخر الاستعلام عن النتيجة ولمعرفتها فور الإعلان عنها، لذا عليك فقط أن تعلم كيف تتمكن من الاستعلام بصورة صحيحة، وذلك من خلال تنفيذ الآتي: