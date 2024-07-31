رابط التسجيل في قرعة الحج بالعراق.. واعرف شروط التسجيل الصحيحة 

يبحث العديد من المواطنين بالعراق على الرابط الصحيح للتسجيل في قرعة الحج، خاصة بعد إعلان الهيئة العليا للحج والعمرة بأنه متاح التسجيل في القرعة لكافة المواطنين، وقد أوضحت بأنه يتم التسجيل في المنحة إلكترونيا وأعلنت الطريقة الصحيحة في التسجيل، ولكن نوهت بأنه يجب على المتقدم تتوافر لديه الشروط الأساسية للتسجيل سنتعرف على التفاصيل الكاملة.

رابط التسجيل في قرعة الحج بالعراق

أعلنت الحكومة العراقية بأنه يتم التسجيل في قرعة الحج إلكترونيا وأعلنت بأنه يتم اتباع الخطوات التالية في التسجيل:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بالهيئة العليا للحج والعمرة من هنا .

تسجيل الدخول على الموقع من خلال الحساب الإلكتروني الخاص بك.

بعدها يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية من الخيارات الموجودة على الشاشة.

يتم تسجيل كافة البيانات لمقدم الطلب ومن الضروري التأكد من أن البيانات المسجلة صحيحة مئة بالمئة.

اضغط على حفظ من الخيارات الموجودة على الشاشة، بعدها يعرض الموقع بعض من الشروط التي يجب الاطلاع عليها جيدا والموافقة عليها.

بعدها يتم اختيار إرسال الطلب ويجب الانتظار لحين الموافقة على الطلب الخاص بك من قبل الوزارة.

شروط التسجيل في قرعة الحج

بعد الاطلاع على الطريقة الصحيحة في التسجيل في القرعة يرغب البعض الاطلاع على الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: