نتمني لك نجاح باهر..استعلم عن نتائج البكالوريا في الجزائر بسهولة خطوة بخطوة

تمثل شهادة البكالوريا في الجزائر نقطة تحول هامة في المسار الأكاديمي والمهني للطلاب، وتعد نتائج امتحانات البكالوريا لعام 2024 حدثا بالغ الأهمية ينتظره الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بسهولة عبر الإنترنت أو من خلال الرسائل النصية، مما يسهل عليهم الوصول إلى معلوماتهم بسرعة ودقة.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أن نتائج البكالوريا ستكون متاحة من اليوم 18 من يوليو الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرا، للاستعلام عن النتائج، يمكن اتباع الخطوات التالية:

يمكن الوصول إلى الموقع عبر البحث عن الرابط الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر. هذا الخيار يمكن العثور عليه في القائمة الرئيسية للموقع. يجب إدخال رقم الاكتتاب والمعلومات الأخرى المطلوبة بدقة في الخانات المخصصة. بعد إدخال البيانات الصحيحة، يمكن الضغط على زر “عرض النتيجة” لمشاهدة النتيجة. يمكن طباعة النتيجة بالنقر على زر “طباعة النتائج” في النهاية.

استخراج نتائج البكالوريا عبر الرسائل النصية (SMS)

تتيح الوزارة أيضًا خيار الاستعلام عن النتائج عبر الرسائل النصية، وذلك باتباع الخطوات التالية: