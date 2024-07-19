أحداث رائعة بانتظارك .. تعرف على موعد عرض الموسم الثانى من مسلسل المتوحش

ينتظر كثير من المشاهدين موعد عرض الجزء الثانى من مسلسل المتوحش الذى نال إعجاب الجماهير فى أنحاء كثيرة؛ لما فيه من إثارة وتشويق باستمرار، وقد أعلن أصحاب العمل عن عرض موسم ثانى لمسلسل المتوحش بسبب ارتفاع نسب المشاهدة، ولما حققه من نجاحات خارجية ، هذا المسلسل

موعد عرض الموسم الثانى من مسلسل المتوحش

بعد أن حصل هذا المسلسل على شعبية كبير بين الجماهير التركية والعربية؛ قررت القناة عرض الجزء الثانى من مسلسل المتوحش فى الموسم الشتوى الذى من المقرر أن يبدأ فى شهر سبتمبر الجارى 2024.

القنوات التى تذيع مسلسل المتوحش

يعرض هذا المسلسل الشهير من خلال قنوات كثيرة ومنصات عالمية وأهمها :

قناة فوكس التركية

قناة اون التركية

قناة Mbc 1

قناة Mbc مصر

قناة Mbc 4

دبى ون

وأيضا على منصة شاهد

أبطال العمل

شارك فى مسلسل المتوحش مجموعة كبيرة من نجوم الفن التركية الذين لهم فضل كبير فى نجاح هذا المسلسل ومن بينهم :

هاليت أوزغور

سيماى بارلاس

يورداير أوكور

دولوناى سويسيرت

والكثير غيرهم من النجوم اللامعة الذين ساهموا فى هذا النجاح.

قصة المسلسل

مسلسل المتوحش تدور قصته الدرامية حول شاب يدعى يامان خطف من عائلته الثرية جدا وهو طفل و يجد نفسه فى الشارع يكافح من أجل البقاء ويواجه صعوبات كثيرة وحياة قاسية جدا ومليئة بالمخاطر لكنه يستطيع التكيف مع هذه الظروف ويكون عائلة جديدة له مكونة من ثلاثة اصدقاء ثم تدور الاحداث ويعود إلى اسرته مرة أخرى ويواجه صعوبات جديدة للتكيف مع أسرته وأشقائه.