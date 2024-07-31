أوائل الثانوية الأزهرية 2024 .. شيخ الأزهر يجري اتصالات هاتفية لتهنئة الطلاب

أوائل الثانوية الأزهرية 2024، أجرى فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بعض الإتصالات الهاتفية في صباح اليوم الثلاثاء الموافق 31 يوليو لتهنئة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بنجاحهم وتفوقهم في تلك المرحلة الدراسية الهامة في مسيرتهم التعليمية، وإليكم تفاصيل ذلك الخبر في السطور التالية وخطوات الاستعلام عن النتائج عبر بوابة الازهر الالكترونيه.

أوائل الثانوية الأزهرية 2024

تم الإعلان عن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 على النحو التالي:

المراكز الأولى في القسم العلمي

المركز الأول: الطالب عمر محمد عطية محمد عبد الرحمن، من معهد ميت ابو الحسين بالدقهلية، بمجموع 648 وبنسبة 99.69%.

المركز الثاني: الطالب أحمد محمد عامر صديق أحمد، من معهد عاصم نجيب جويفل النموذجي بالشرقية بمجموع 647 وبنسبة 99.54%.

المركز الثاني مكرر: الطالبة نفيسة محمد أحمد محمد العفيفي، من معهد فتيات عزبة البكري بالغربية، بمجموع 647 وبنسبة 99.54%.

المركز الثاني مكرر: الطالبة مريم عبد المنعم محمد محمود من معهد فتيات سنجید بالدقهلية، بمجموع 647 وبنسبة 99.54%.

المراكز الأولى في القسم الأدبي

المركز الأول: الطالبة هبة محسن عبد الرازق خرشد، من معهد بساط طلخا بالدقهلية، بمجموع 619 وبنسبة 98.25%.

المركز الثاني: الطالبة جنات مصطفى محمد أحمد حمدان، من معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بالقاهرة، بمجموع 615 وبنسبة 97.62%.

المركز الثاني مكرر: الطالبة مريم ماهر عبد الله إبراهيم النجار، من معهد فتيات بنها بالقليوبية، بمجموع 615 وبنسبة 97.62%.

أوائل الجمهورية (كفيف)

المركز الأول الطالبة حبيبة محمد عبد الفتاح أحمد، من معهد فتيات 15 مايو بالقاهرة، بمجموع 592 بنسبة (93.97%.

المركز الثاني الطالب حمزة شريف خلف الله علي، من معهد الشيخ زايد النموذجي بالجيزة، بمجموع 578 بنسبة 91.75%.

أوائل معاهد فلسطين الأزهرية

المركز الأول على القسم العلمي: الطالبة شهد أمجد حسن الديراوي، من معهد فتيات غزة في المركز الأول على القسم العلمي بمجموع 620 بنسبة (95.38%.

المركبة الأول على القسم الأدبي: الطالبة مها مازن على مهنا من معهد فتيات غزة بمجموع 554 ونسبة 93.90%.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2024

للاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية يمكن الطلاب القيام بذلك إلكترونيا عبر الخطوات التالية:

الذهاب إلي الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الالكترونيه من هنا.

من الواجهة الرئيسية اختيار خدمات الأزهر الشريف.

من الخيارات المتاحة يتم الضغط على خيار نتيجة الثانوية الأزهرية 2024.

ادخال رقم الجلوس للطالب في الخانة المخصصة له.

الضغط على زر البحث ليتم ظهور النتيجة الخاصة بالطالب مع إجمالي مجموع الدرجات.