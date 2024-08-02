بعد قرار الفدرالي.. كم سجل سعر الذهب اليوم في مصر للعيارات المختلفة في أسواق الصاغة

استقرت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء، 31 يوليو 2024، في محلات الصاغة المصرية، بعد حالة من عدم الاستقرار التي شهدها المعدن الأصفر بين الارتفاع والانخفاض يوم الثلاثاء. تأتي هذه الاستقرار بعد أن شهد سعر الذهب تذبذباً ملحوظاً في الأسواق، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية، يشير الخبراء إلى أن استقرار الأسعار محليًا يأتي كجزء من التحليل العام للعرض والطلب، فضلاً عن التأثيرات الخارجية التي تمر بها أسواق الذهب، من المتوقع أن تستمر الأسعار بالتذبذب، لكن المتداولين يأملون في فرصة استقرار أكبر في المستقبل.

سعر الذهب اليوم في مصر

في مستجدات سوق الذهب اليوم، تم تحديد أسعار جديدة لمختلف عيارات الذهب، وتظهر البيانات كما يلي:

العيار سعر البيع (جنيه) سعر الشراء (جنيه) عيار 24 3737 3714 عيار 21 3270 3250 عيار 18 2802 2785 عيار 14 2186 2172 الجنيه الذهب 26160 26000

أما على الصعيد العالمي، فإن سعر أونصة الذهب يسجل اليوم:

سعر أونصة الذهب سعر البيع (دولار) سعر الشراء (دولار) أونصة الذهب 2394 2361

هذه الأسعار تعكس التغيرات الحالية في سعر الذهب، مما يجعلها ذات أهمية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

أسعار سبائك الذهب اليوم

تشهد أسعار الذهب في مصر تغييرات ملحوظة خلال الأيام الحالية، وقد ارتفعت الأسعار بشكل متواصل، مما يؤثر على السوق والمستثمرين، وفيما يلي قائمة بأسعار السبائك الذهبية المختلفة:

الوزن (جرامات) السعر (جنيه) 5 جرامات 18800 جنيه 10 جرامات 37600 جنيه 20 جراما 75200 جنيه 50 جراما 188000 جنيه 100 جراما 376000 جنيه أونصة (31.1 جرام) 116930 جنيه

تشير هذه الأسعار إلى زيادة ملحوظة في القيمة، مما يجعل الاستثمار في الذهب خيارًا مهمًا للبعض، يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، ويعكس مستوياته الحالية الطلب المستمر في السوق.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

في تحول مثير للإعجاب، يواصل الجنيه الذهب بريقه في السوق المصرية، حيث أظهر سعره قوة واستقرارا يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024، مسجلا رقما مهيبا يقدر بـ 26160 جنيه مصري. هذا الرقم ليس فقط دليلا على القيمة العالية للجنيه الذهب، بل هو أيضا شهادة على الثقة الكبيرة التي يحظى بها كملاذ آمن واستثمار طويل الأمد في أوقات عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية.

سعر الذهب اليوم بالدولار

ارتفع سعر الذهب اليوم، محققًا مستويات ملحوظة في السوق العالمية، وفقًا للتقرير، سجل سعر الذهب 2483.60 دولار للأونصة خلال الشهر الماضي. هذا المستوى القياسي جاء نتيجة توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة، مما أثر على سوق السندات وأعطى دفعة قوية للأصول غير المدرة للعائد مثل السبائك.