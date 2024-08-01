«من هنا» LINK التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر وتعرف على الشروط اللازمة للتسجيل

قامت الحكومة بفتح باب التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر خلال الأيام الماضية، وذلك من أجل تلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود، فلقد تعمل الدولة على رفع مستوى الأسر المحتاجة ومساعدتهم في مواجهة أزمة غلاء الأسعار عن طريق إطلاقها لتلك المبادرات التنموية، حيث تمنح هذه المنحة دعم مادي شهري لمن تحققت فيهم توافر الشروط التي وضعتها الجهات المختصة.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر

من أجل التسهيل والتيسير على الأسر ذات الدخل المحدود قامت الجهات المختصة بإتاحة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر إلكترونياً، ففي ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلدان العربية طرحت الدولة تلك المنحة، واستكمالاً لمنظومة التحول الرقمي والاستغناء التام عن الأوراق تم توفير منصة إلكترونية يتم عبرها إتمام الخدمات بشكل أسرع، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية:

الانتقال إلى منصة الوكالة الوطنية للتشغيل مباشرة عبر هذا الرابط .

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال اسم المرأة ورقم الهاتف وأيضاً رقم التعريف.

ملأ الاستمارة الإلكترونية بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إرفاق الوثائق والأوراق المطلوبة.

أخيراً الضغط على خانة تسجيل الطلب.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024

حرصاً على وصول الدعم إلى مستحقيه ولكي تضمن الوزارة احتواء الأسر الأولى بالرعاية، قامت بوضع باقة من الشروط والمتطلبات، طبقاً لها يتم قبول أو رفض الطلبات، ولقد جاءت تلك الشروط على النحو التالي: