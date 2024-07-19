موعد عرض مسلسل عثمان الجزء السادس والقنوات الناقلة له

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أبرز المسلسلات التركية التي تعرض حالياً وقد حقق نجاحاً كبيراً وجذب الكثير من الجمهور، حيث حصل مسلسل قيامة عثمان على نسبة مشاهدة مرتفعة وربما تكون أعلى نسبة بين المسلسلات التي عرضت مؤخراً، وذلك لأن الموسم الخامس انتهى من عرضه قبل أسابيع قليلة، والمسلسل يروي قصة نشأة الدولة العثمانية ويسلط الضوء على المعارك والصراعات التي خاضتها ضد أعدائها بقيادة القائد عثمان بن أرطغرل.

مواعيد بث مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

جميع المتابعين يرغبون في معرفة مواعيد عرض الجزء السادس من المسلسل لكن التصوير لم ينتهي بعد، وتوجد بعض المصادر الإعلامية التي تشير إلى أن مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس سيعرض في شهر أكتوبر 2024، وقد أوضحت هذه المصادر أن المسلسل سيعرض في نفس اليوم الذي عرضت فيه الأجزاء السابقة، وهو يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الحلقة الأولى من الموسم السادس لمسلسل قيامة عثمان

تدور قصة المسلسل حول نشأة الدولة العثمانية التي بدأت بوضع ضعيف وفقير، لكنها ستتحول بمرور الوقت إلى واحدة من القوى العظمى، ويتم ذلك من خلال جهود الملك عثمان الذي يبذل أقصى ما في وسعه لتطوير الدولة وجعلها دولة ذات نفوذ عن طريق القضاء على جميع الأعداء الذين كانوا يسعون لتدميرها.

نجوم مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

إليكم مجموعة من النجوم الذين شاركوا في مسلسل قيامة عثمان: