طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر والشروط المطلوبة 2024

أعلنت وزارة الإسكان والعمران الجزائرية عن إجراءات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3، الذي يعتبر من أبرز برامج الدعم المخصصة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، يهدف هذا البرنامج إلى توفير وحدات سكنية مناسبة تتيح لهم العيش بكرامة وبأسعار معقولة، كما يسعى لتعزيز الاستقرار والأمان، وفيما يلي نستعرض خطوات وشروط التسجيل في منصة عدل السكنية.

طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر

أعلنت وزارة السكن والعمران عن وجود مجموعة من الخطوات للتسجيل في البرنامج السكني، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط منصة سكنات عدل 3 .

سجل الدخول وأدخل رقم الهوية الوطنية للمتقدم.

أدخل رقم التأمين الاجتماعي وتحديد الولاية التي ينتمي إليها المتقدم.

ملء جميع المعلومات المطلوبة بدقة وفي الأماكن المحددة.

اكتب رمز التحقق المرسل إلى الهاتف بطريقة صحيحة.

أدخل جميع المعلومات الضرورية وإرفاق المستندات المطلوبة.

اضغط على زر إرسال الطلب ومن ثم يتم الانتظار لتقييم الطلب وفحصه.

شروط التسجيل في برنامج سكنات عدل في الجزائر لعام 2024

أفادت وزارة السكن والعمران في الجزائر بوجود مجموعة من الشروط للتسجيل في منصة عدل السكنية، والتي تستهدف الفئات والأسر المستحقة والأكثر احتياجا، وقد تم إعلان هذه الشروط في وقت سابق من خلال قنوات الوزارة الرسمية وجاءت كما يلي: